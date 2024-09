Procès des viols de Mazan: des féministes exhortent les hommes à "prendre leurs responsabilités"

Ian LANGSDON

"Arrêtez de vous taire !": en marge du procès de Mazan, militantes et associations féministes appellent les hommes à "prendre enfin leurs responsabilités" dans la lutte contre les violences faites aux femmes.

Dans le procès des viols de Mazan - une femme droguée par son mari et violée pendant dix ans par des dizaines d'hommes - "il y a tous ces violeurs mais il y a tous ces hommes à qui on a proposé de violer Gisèle et qui se sont tus", a relevé Jessica, du collectif #Noustoutes, lors d'une manifestation à Paris samedi.