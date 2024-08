Royaume-Uni: Washington soutient Londres face aux émeutiers

Depuis, mosquées et hôtels hébergeant des migrants dont été pris pour cible, lors de heurts qui ont fait des dizaines de blessés dans les rangs des forces de l'ordre.

Le suspect a été présenté comme un demandeur d'asile de confession musulmane. Il est en fait né à Cardiff, au Pays de Galles, et sa famille est, selon les médias britanniques, originaire du Rwanda.

Plus de 400 arrestations ont eu lieu depuis le début des heurts et plus de 120 personnes ont été inculpées, selon le parquet.

La loi britannique prévoit jusqu'à 10 ans de prison pour participation à des émeutes ou dégradations et sept ans pour incitation à la haine raciale, a rappelé le ministère de l'Intérieur sur X.