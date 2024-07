"Sous conditions", les Alpes françaises devraient obtenir les JO-2030

Cette étape s'annonçait une formalité, à deux jours des JO de Paris (26 juillet-11 août), puisque la session ratifie systématiquement et très largement les recommandations de la commission exécutive, qui avait sélectionné les deux dossiers en novembre dernier.

Réunis pour leur 142e session, les membres du CIO étaient censés attribuer mercredi par un double scrutin les Jeux d'hiver 2030 et 2034, respectivement aux Alpes françaises et à la ville américaine de Salt Lake City, sans concurrence.

- "Majorité pour les JO" -

Mais si la désignation de la capitale de l'Utah, déjà hôte des JO-2002, ne fait aucun doute, "la situation politique rend les choses un peu plus compliquées" pour le dossier français, reconnaissait samedi Mark Adams, le porte-parole du CIO.

La dissolution surprise est venue percuter de plein fouet le dossier et l'absence de majorité claire issue des législatives n'a rien arrangé: faute de gouvernement de plein exercice, la France n'a pas pu fournir deux documents exigés mi-juin par l'organisation olympique.

Thibault Camus

Il s'agit avant tout de la garantie de livraison des Jeux, qui relève des compétences gouvernementales - et non de celles du président de la République - et doit donc être matérialisée par la signature du Premier ministre, avant d'être votée par le Parlement avec la loi de finances.