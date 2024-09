Trump envenime ses diatribes antimigrants dans une campagne sous haute tension

Robyn Beck

"Des criminels barbares", "des assassins et terroristes": Donald Trump a redoublé ses attaques contre les migrants vendredi, accusant sa rivale démocrate Kamala Harris de vouloir transformer les Etats-Unis en "camp de réfugiés", dans une campagne de plus en plus tendue pour la Maison Blanche.

"Les enfants américains sont à la merci de criminels barbares", a lancé le candidat républicain à la présidentielle américaine lors d'une conférence de presse depuis son complexe de golf, en banlieue de Los Angeles.