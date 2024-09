Une écrivaine féministe alerte des conséquences pour l'avortement si Trump gagne

Jessica Valenti a accordé une interview à l'AFP avant la parution de son dernier livre, "Abortion: Our Bodies, Their Lies, and the Truths We Use to Win" (que l'on peut traduire par "Avortement: nos corps, leurs mensonges et les vérités que nous utilisons pour gagner").

La New-Yorkaise de 45 ans exhorte les démocrates à passer à l'offensive, face aux enjeux de l'élection présidentielle de novembre.

Si Kamala Harris "perd, ce qui nous attend est une interdiction nationale" de l'avortement, "même si elle ne prend pas la forme d'une loi au Congrès", estime-t-elle.