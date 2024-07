Une parade fluviale, déjantée et diluvienne pour ouvrir les Jeux

"Je proclame ouverts les Jeux de Paris célébrant la XXXIIIe olympiade des temps modernes", a déclaré Emmanuel Macron sur l'esplanade du Trocadéro, aux côtés du patron du Comité international olympique (CIO), Thomas Bach, et de 85 chefs d'État et de gouvernement, qui ont supporté stoïquement le déluge.

En sortant pour la première fois le défilé des athlètes et la cérémonie d'ouverture d'un stade, les organisateurs voulaient casser les codes, réinventer un exercice qui pouvait paraître poussiéreux, tout en respectant le rituel olympique jusqu'à l'allumage final de la vasque par deux légendes du sport français: la plus importante figure de son athlétisme, Marie-Josée Pérec, et la star du judo Teddy Riner.

Martin BERNETTI

Le metteur en scène Thomas Jolly a bâti un spectacle en immersion dans la Ville-Lumière dont il a fait une scène globale. Avec un final en apothéose quand la Canadienne Céline Dion, éloignée de la scène depuis 2020 par une maladie aux crises paralysantes, a offert une version puissante de "L'hymne à l'amour" d'Edith Piaf du premier étage de la tour Eiffel.

Pendant près de quatre heures, dans un mélange d'images enregistrées et de spectacle vivant le long de la Seine, Thomas Jolly a convoqué l'histoire de France - parfois violente comme est venue le rappeler une Marie-Antoinette tenant sa tête ensanglantée -, ses écrivains comme Victor Hugo, ses artistes, Serge Gainsbourg, Jacques Tati, Eugène Delacroix ou Georges Bizet, ses sportifs comme Zinédine Zidane.