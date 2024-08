Waterloo Uncovered mènera des fouilles à la ferme de Mont-Saint-Jean du 3 au 13 septembre

Waterloo Uncovered participe depuis 2015 à des campagnes de fouilles sur le champ de bataille de Waterloo. En 2022, elle avait mis au jour un squelette humain complet, ce qui est très rare sur le site. "Des membres amputés d'hommes blessés et les squelettes de quatre chevaux ont également été découverts dans une longue fosse qui n'a été que partiellement fouillée, ce qui a conduit les archéologues à soupçonner que d'autres découvertes similaires seront faites en poursuivant les investigations sur le site", indique l'association.

Du 3 au 13 septembre, une équipe internationale composée d'anciens combattants, de membres actifs de l'armée, d'archéologues et de bénévoles poursuivront donc les recherches archéologiques à Mont-Saint-Jean pour tenter d'atteindre les limites de la fosse et essayer d'en appréhender tout le contenu: ossements humains, animaux et objets. L'objectif est de trouver des réponses à propos de la manière dont ont été traités les corps et débris humains pendant et après la bataille.