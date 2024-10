Carlos Sainz s'offre la 4e étape au Maroc, De Mévius cède du terrain à Al-Attiyah

L'Espagnol Carlos Sainz (Ford) a remporté en autos la 4e étape du Rallye du Maroc, la 5e et dernière manche du championnat du monde de rallye-raid, jeudi après-midi. Pour Ford et M-Sport, il s'agit de la première victoire avec leur nouvelle voiture, la Ford Raptor. Yazeed Al Rajhi (Toyota) a terminé deuxième à 1:46. Nasser Al-Attiyah (Dacia) a fini 4e à 5:44, derrière le Français Guerlain Chicherit (MINI).

Au classement, le Qatari augmente son avance sur Guillaume De Mévius (MINI), qui s'est classé 8e à 10:11 de Sainz et à 4:27 d'Al-Attiyah. Ce dernier possède désormais 9:12 d'avance sur le Jodoignois et n'est plus qu'à une journée du titre mondial.

Sainz s'est enfin imposé après trois 3e places. 'El Matador' ouvre ainsi son compteur chez Ford. Après les victoires de Chicherit (MINI), Al-Attiyah (Dacia), Moraes (Toyota) et Loeb (Dacia), un quatrième constructeur, et une troisième nouvelle voiture, s'est offert un succès d'étape.