La Belgique, 8e des qualifications, passe en finale à Matterley Basin

En catégorie Open, Jago Geerts (Yamaha) a pris la 9e place d'une course dominée par l'Australien Jett Lawrence (Honda) devant l'Espagnol Ruben Fernandez (Honda) et le Français Maxime Renaux (Yamaha). L'Américain Aaron Plessinger (KTM) est 6e.

En MXGP, Brent van Doninck (Honda) a pris la 19e place dans une course remportée par l'Espagnol Jorge Prado (GasGas), champion du monde. Le Slovène Tim Gajser (Honda) a pris la 2e place devant le Français Romain Febvre (Kawasaki). L'Américain Eli Tomac (Yamaha) a dû se contenter de la 7e place.

Dimanche, trois courses sont au programme avec deux pilotes par pays à chaque fois, à 14h10 (MXGP et MX2), à 15h40 (MX2 et Open) et à 17h08 (Open et MXGP). Les cinq meilleurs résultats sont pris en compte.