Lando Norris s'impose sur le circuit de Zandvoort devant Max Verstappen

Lando Norris (McLaren) a remporté le Grand Prix des Pays-Bas de Formule 1, 15e des 24 manches du championnat du monde, dimanche à Zandvoort. Le Britannique a terminé avec un eu plus de 22 secondes d'avance (22.896) sur le Néerlandais et triple champion du monde Max Verstappen (Red Bull), qui évoluait à domicile. Le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) s'adjuge la dernière place sur le podium juste devant l'autre pilote McLaren, l'Australien Oscar Piastri.

Au classement du championnat du monde, le Néerlandais compte 295 points, soit 70 de plus que le vainqueur du jour (225). Leclerc en compte 192 et occupe actuellement la troisième place.

Après avoir réussi à prendre la première place dès le premier virage de cette course, Verstappen, qui disputait là son 200e Grand Prix, a tenu sa position de leader pendant 17 tours. Mais Norris, parti en pole dimanche, en a décidé autrement et a repris les commandes de la course lors du passage suivant sur la ligne. Après avoir repris cet avantage, Norris n'a plus lâché la première position et a même creusé un écart avec Verstappen qui est monté à 22.896 au moment de franchir la ligne d'arrivée.

Parti des stands, le Thaïlandais Alexander Albon (Williams) a réussi à s'offrir une 14e place finale, juste derrière le Canadien Lance Stroll (Aston Martin).

Le prochain rendez-vous en Formule 1 prendra place en Italie avec la 16e manche du championnat du monde sur le mythique circuit de Monza, un tracé qui a vu Max Verstappen s'imposer lors des deux précédentes éditions. Lewis Hamilton et Michael Schumacher détiennent le record de victoires sur le GP d'Italie avec cinq succès.