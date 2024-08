Le directeur sportif de Red Bull Jonathan Wheatley va rejoindre Audi

Employé depuis 2006 chez Red Bull, Wheatley (57 ans) a participé à tous les grands succès de la firme autrichienne: sept titres mondiaux chez les pilotes (quatre pour Sebastian Vettel de 2010 à 2013 et trois pour Max Verstappen de 2021 à 2023) et six couronnes constructeurs (2010, 2011, 2012, 2013, 2022, 2023).

Jonathan Wheatley "restera à son poste jusqu'à la fin de la saison 2024", a indiqué Red Bull, afin de "défendre ses titres de champion du monde".