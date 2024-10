Ligue Europa: Nice face à son double, la Lazio

"Cela fait déjà quelques jours que l'on joue en haute-altitude, on a affronté la Real Sociedad et on s'est déplacé à Lens, on continue notre chemin montagneux, il faut être prêt, on est obligé de donner notre meilleure version quand on joue ce type d'adversaire", a résumé l'entraîneur niçois Franck Haise en conférence de presse.

Le menu proposé au "Gym" n'est en effet pas loin d'être indigeste avec en dix-huit jours, trois matches de L1 et deux de C3.

Cette séquence particulièrement roborative a débuté par un festin offensif (8-0) face à Saint-Etienne. Elle s'est poursuivie par deux nuls, à domicile face à la Real Sociedad (1-1) et en déplacement à Lens (0-0).

Et comme si le calendrier n'était pas assez exigeant, l'entraîneur de l'OGC Nice compose depuis le début de saison avec un effectif décimé par les blessures.