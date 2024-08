Lucas Coenen remporte le Grand Prix des Pays-Bas en MX2 avec une victoire et une 2e place

Lucas Coenen a remporté dimanche le Grand Prix des Pays-Bas en MX2. Classé 2e de la première course et vainqueur de la seconde, le pilote Husqvarna a dominé les débats à Arnhem, à l'occasion de la 16e des 20 manches du championnat du monde de motocross. Le Néerlandais Kay de Wolf (Husqvarna) a terminé 2e du GP devant l'Italien Andrea Adamo (KTM).

Après avoir remporté la course de qualification devant De Wolf, samedi, Lucas Coenen a totalisé 47 points pour s'imposer aux Pays-Bas. Kay de Wolf en a accumulé 43 avec une victoire sur la course 1 suivie d'une 4e place sur la course 2. Cette 6e victoire de la saison, en plus du point grappillé en qualification, voit Coenen réduire légèrement l'écart de 49 à 44 points au classement des pilotes: il compte 733 unités derrière son rival néerlandais, qui en a 777.

Liam Everts (KTM) a pris la 5e place du GP avec 34 points, et Sacha Coenen a terminé 7e avec 26 points. Everts (636 points) est 4e au championnat du monde derrière l'Allemand Simon Laengenfelder (Gasgas) et ses 676 points. Le frère jumeau de Lucas, Sacha Coenen, est 8e avec 444 points.