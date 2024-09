Lucas Coenen remporte sa septième victoire de la saison en MX2

Coenen s'impose dans cette 18e des 20 manches du championnat du monde de motocross devant son coéquipier et leader néerlandais du championnat Kay de Wolf. Liam Everts (KTM) a pris la 5e place de la deuxième manche et prend la 4e place au classement du GP.

En MXGP, Jorge Prado (GASGAS) a remporté le Grand Prix. Troisième de la première course, l'Espagnol s'est adjugé la seconde devant le Slovène Tim Gajser (Honda) et le Néerlandais Jeffrey Herlings (KTM). Prado s'offre le Grand Prix devant Gajser et le Suisse Jeremy Seewer (Kawasaki), vainqueur de la première course et sixième de la seconde.

Au classement général, Gajser reste leader avec 910 points, mais Prado (896) se rapproche à 14 longueurs. Herlings suit avec 857 unités.

Le championnat se poursuivra le week-end prochain avec l'avant-dernière manche de la saison à Shanghai, en Chine.