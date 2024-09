Marc Marquez remporte le GP de Saint-Marin, Jorge Martin seulement 15e

Le sextuple champion du monde de MotoGP Marc Marquez (Ducati-Gresini) a remporté dimanche à Misano le Grand Prix de Saint-Marin devant le champion en titre Francesco Bagnaia (Ducati), et très loin devant le leader au championnat Jorge Martin, seulement 15e.

Une semaine seulement après avoir retrouvé les chemins de la victoire à Aragon en Espagne - mettant fin à plus de 1.000 jours de disette - la star Marquez a continué le show au guidon de sa Ducati-Gresini.

Devant près de 90.000 spectateurs amassés autour du tracé côtier de Misano, presque tous acquis à la cause des pilotes italiens, c'est un autre d'entre eux, Enea Bastianini (Ducati), qui a complété le podium de cette 13e manche (sur 20) de la saison.

Au général, Martin (312 points) ne compte plus que sept unités d'avance sur son dauphin Bagnaia (305pts). L'Espagnol de chez Ducati-Pramac paie une erreur de stratégie à cause d'une courte averse tombée durant la course. Marquez est actuellement troisième avec 259 points.

Le championnat se poursuit dans deux semaines avec un deuxième Grand Prix à Misano - le GP d'Emilie-Romagne - qui remplace la manche prévue au Kazakhstan, annulée pour des raisons logistiques.