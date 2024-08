Max Verstappen "plutôt content" de sa deuxième place sur la grille de départ

Max Verstappen était satisfait de sa deuxième place à l'issue des qualifications pour le Grand Prix des Pays-Bas samedi. "J'ai un peu manqué de vitesse, mais j'ai vraiment fait de mon mieux et je suis plutôt content d'être en première ligne", a déclaré le triple champion du monde dans son interview flash après la séance.

"Il était assez compliqué de gérer les rafales de vent. Mais la deuxième place est bonne à prendre, surtout compte tenu des essais de vendredi. C'est un bon résultat. J'espère que la voiture sera en bon état pour la course de dimanche", a ajouté le pilote de Red Bull, qui a remporté les trois dernières éditions de la course à Zandvoort, partant à chaque fois de la pole position.

Lando Norris a été le plus rapide cette fois-ci lors des qualifications et a décroché la pole position. Le Britannique de McLaren, l'un des principaux concurrents de Verstappen au classement du championnat du monde, comptait plus de trois dixièmes de seconde d'avance (356/1000e).