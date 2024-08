MotoGP: en Grande-Bretagne, Bastanini remporte le sprint devant Martin, Bagnaia chute

Partager:

BENJAMIN CREMEL L'Italien Enea Bastianini (Ducati) a remporté samedi la course sprint du Grand Prix de Grande-Bretagne, 10e manche de la saison de MotoGP, devant l'Espagnol Jorge Martin, tandis que le leader au championnat Francesco Bagnaia (Ducati) a chuté. Sur le célèbre tracé de Silverstone, Martin a signé la bonne affaire du jour puisque le pilote Ducati-Pramac, deuxième du général, a repris neuf points à Bagnaia et ne compte plus qu'une unité de retard sur son rival italien, victime d'une chute alors qu'il était 4e à la mi-course.

"C'est de ma faute, j'ai fait une erreur", a reconnu "Pecco", qui réalisait alors une course "où tout était parfait". Sachant que jusqu'à 25 points sont encore à distribuer dimanche, Martin peut espérer repasser devant son adversaire à l'issue du GP. "Dès le départ, j'ai pris les rênes de la course (...) mais Enea était bien plus fort aujourd'hui", a reconnu à l'arrivée du sprint "Martinator", qui s'était élancé depuis la 4e place. BENJAMIN CREMEL "C'était une très bonne bagarre face à Jorge, nous avons repoussé les limites", a savouré de son côté Bastianini, parti 3e sur la grille et qui remporte en Angleterre le premier sprint de sa carrière - et sa première course de l'année.

Parti en pole position, l'Espagnol Aleix Espargaro a terminé troisième au guidon de son Aprilia. Le Sud-Africain Brad Binder (KTM) a échoué au pied du podium d'une course émaillée par les chutes, dont celle des Italiens Franco Morbidelli (Ducati-Pramac) et Marco Bezzecchi (Ducati-VR46) à l'entame de la course - et pour laquelle le premier a été reconnu coupable. - 75e anniversaire du MotoGP - Comme eux, le sextuple champion de MotoGP Marc Marquez a aussi dû abandonner après être tombé en fin de course alors qu'il était 4e. L'Espagnol a expliqué avoir perdu l'avant de sa Ducati-Gresini à cause "d'une combinaison de plusieurs choses". "Sans le +crash+ de Bagnaia, j'étais 5e et c'était mon objectif", s'est toutefois rassuré le Catalan, en délicatesse depuis le début du week-end sur le circuit britannique. Au championnat, il a rétrogradé à la 4e place, derrière Bastianini, nouveau troisième.