Oliver Bearman remplacera le suspendu Kevin Magnussen chez Haas à Bakou

Le pilote danois avait écopé de deux points de pénalité sur sa super licence en raison d'une collision avec Pierre Gasly dimanche dernier à Monza lors du GP d'Italie. Avec un total de 12 points de pénalité sur la saison, un record pour un pilote de F1, il a donc été suspendu pour un Grand Prix. Magnussen (31 ans) avait également reçu une pénalité de 10 secondes pour la course, mais avait tout de même terminé 10e.

Haas a décidé de ne pas faire appel de la suspension et de donner une chance à Oliver Bearman (19 ans). Le Britannique, pilote de réserve chez Ferrari et Haas, avait fait ses débuts en F1 lors du Grand Prix d'Arabie Saoudite plus tôt cette saison. Il avait alors remplacé l'Espagnol Carlos Sainz dans sa Ferrari, tandis que celui-ci souffrait d'une appendicite. Avec sa 7e place à Riyad, Bearman était devenu le troisième plus jeune pilote de l'histoire de la Formule 1 à marquer des points.