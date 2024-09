Sébastien Ogier en tête à la mi-journée, Thierry Neuville 5e malgré un problème moteur

Le Français Sébastien Ogier (Toyota) a pris la tête du Rallye de Grèce, la 10e des 13 manches du championnat du monde des rallyes (WRC). Vendredi, à la mi-journée, il compte 5.9 secondes d'avance sur son compatriote Adrien Fourmaux (Ford) et 9.8 sur l'Estonien Ott Tänak (Hyundai). Thierry Neuville (Hyundai) a affronté un problème moteur mais figure à la 5e place, à 35.7 secondes d'Ogier.

Vainqueur de la 1re spéciale, Ogier s'est plaint des problèmes de visibilité dus à la poussière. Il a néanmoins devancé Tänak et et Fourmaux sur la ligne, tandis que Neuville a fini 6e, à 10.3 secondes. Les réclamations du pilote français ont été entendues, et les voitures sont parties avec quatre minutes d'écart entre chacune, à partir de la SS2.

Celle-ci est revenue à Tänak, devant le Japonais Takamoto Katsuta (Toyota) et Ogier. Neuville a une nouvelle fois pris la 6e place, accumulant 12.8 secondes de retard. Adrien Fourmaux s'est à son tour plaint de l'importante poussière qui lui a fait "perdre un temps précieux".