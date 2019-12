80 tonnes de poissons et crustacés déchargés ce matin à Zeebruges pour les fêtes: "D'habitude, on traite 9.000 colis, aujourd'hui, 60.000"

C'est une des journées les plus chargées pour les poissonniers aujourd'hui. Gilbert Vandelinden en fait partie, il va acheter entre deux et trois tonnes de poisson frais ce vendredi. Il espère avoir des soles, car ce sont les poissons qui se vendent le plus à Noël. "J'ai besoin à peu près de huit cents kilos de soles", indique-t-il.



Les équipes ont travaillé toute la nuit à la criée de Zeebruges pour préparer les caisses des poissons qui vont être livrés partout en Belgique. Au total, 80 tonnes de poissons et crustacés vont être vendues aujourd'hui. Ils seront livrés dans de grands restaurants, des poissonneries ou des chaînes de distribution.



"À la fin de l'année, beaucoup de gens aiment manger du poisson frais. La demande augmente et l'offre reste à peu près la même donc les prix augmentent", constate Jami Buisseret, un responsable commercial à la criée de Zeebruges. Il faut compter le double du prix au kilo par rapport aux autres jours de l'année. Certains poissons, comme le turbo, sont vendus 3 fois plus cher.



Les ventes se font dans une salle équipée d'ordinateurs. Le plus rapide remporte la marchandise. Parmi les 150 acheteurs, il y a Raki Tsoumpoulis, le chef du département "poissons" chez Carrefour. Il a dû renforcer ses équipes à l'approche des fêtes. "D'habitude, on traite 9.000 colis par jour en moyenne. Pour la fin de l'année, et surtout le mois de décembre, nous sommes obligés d'avoir un autre dépôt. Cela nous permet de traiter 60.000 colis aujourd'hui", explique le responsable. C'est donc environ 6 fois plus de colis qu'habituellement qui seront traités aujourd'hui par Carrefour.

Tous ces moyens sont mis en place pour que les belges aient accès à du poisson frais à l'occasion des fêtes.