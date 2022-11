"C'est honteux": des passagers TUI bloqués au Mexique et à Cuba depuis 2 jours

Des centaines de Belges bloqués à l'autre bout du monde depuis 48 heures. C'est la mésaventure vécue en ce moment par des compatriotes à Cancún au Mexique mais aussi à Varadero à Cuba.

Vous êtes nombreux à nous avoir alerté via le bouton orange Alertez-nous. "Nous sommes à bout même si nous sommes relogés", nous écrit Christine. Un autre passager enchaîne : "Nous n'avons toujours pas de vol. Aucun membre de personnel en français. Nous sommes allés à l'aéroport pour des heures et des heures. C'est le chaos total. Les gens n'ont plus de médicaments, plus de produits d'hygiène, etc."

Au total, près de 250 voyageurs attendent leur vol de retour de vacances à Cancún (direction Bruxelles). À l'inverse, les Belges qui étaient en route pour le Mexique et qui ont fait une escale à Cuba n'ont toujours pas pu gagner le Mexique.

Il y a beaucoup de frustrations

Une situation intolérable pour Amaury, un habitant du Brabant wallon bloqué à Cancún: "On nous explique qu'il y a un souci technique. On nous informe au compte-goutte, d'heure en heure." Son vol, qui devait partir dimanche, n'a toujours pas décollé à l'heure décrire ces lignes ce mardi en soirée. "Ça fait deux jours que nous sommes dans un hôtel. Il n'y aucun représentant de TUI. Il y a des personnes handicapées, des enfants, des bébés sans lait, etc. On se moque de nous. Il y a beaucoup de frustrations. C'est honteux!"

Joint par notre rédaction, la compagnie TUI explique faire le maximum pour régler la situation: "Notre avion a rencontré un problème technique à Cuba. Les ingénieurs sont en train de bosser dessus. Un avion est parti de Madrid pour transporter les passagers bloqués à Cuba vers Cancún."

Pour les passagers de Cancún, aucune solution n'est encore trouvée. "Ils ont un logement même si c'est loin d'être idéal", reconnaît-on. "Chaque passager percevra 600 euros de dédommagement." Sur le manque de communication pointée du doigt par de nombreux passagers, TUI dit privilégier les SMS même si "le réseau à Cuba est très mauvais."