"Grave accident avec un car sur l'autoroute d'Anvers": deux morts et plusieurs blessés

"Grave accident avec un car sur l'autoroute d'Anvers direction Breda", signale Fabian ce dimanche à 12h30 via notre bouton orange Alertez-nous. "Nous sommes bloqués sur l'autoroute E19 un peu après Anvers depuis plus d'une heure suite apparemment à un très grave accident sur l'autoroute. Les ambulances et les pompiers ne font que défiler", témoigne également Mireille.

Un important accident impliquant un bus s'est produit ce dimanche midi à hauteur de Sint-Job-in-'t-Goor (Brecht) sur l'autoroute E19 reliant Anvers à Breda, aux Pays-Bas, a confirmé la police fédérale.

Un bus immatriculé en France

Deux personnes sont décédées dans cet accident, a indiqué la police. Il s'agit d'un bus immatriculé en France, mais les nationalités des victimes ne sont pas encore connues. Plusieurs personnes seraient en outre grièvement blessées.

La route est complètement bloquée. Le Centre flamand de la mobilité (Vlaams Verkeerscentrum) demande aux usagers d'éviter la zone. Concernant les longues distances en direction de Breda ou de Rotterdam, il est conseillé d'emprunter l'A12 au-delà de Bergen-op-Zoom. Sur l'E19, l'ensemble du trafic vers les Pays-Bas doit quitter l'autoroute et suivre une déviation locale jusqu'à la bretelle de Sint-Job-in-'t-Goor. Cet itinéraire d'urgence est cependant déjà très fréquenté.