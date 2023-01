Une immense bâche de soutien à Olivier Vandecasteele sur le beffroi de Tournai

(Belga) Une immense bâche de soutien au Tournaisien Olivier Vandecasteele, emprisonné en Iran, sera déployée sur le beffroi de Tournai ce jeudi 12 janvier.

Arrêté en février dernier, Olivier Vandecasteele, officiellement accusé d'espionnage par le régime après avoir travaillé plus de six ans en Iran pour des ONG internationales, a été condamné à 28 années de détention. Ce jeudi 12 janvier à 14h30, le bourgmestre Olivier Delannois et le collège communal de la Ville de Tournai dévoileront une immense bâche de soutien à ce travailleur humanitaire de Wallonie picarde. Cette manifestation se déroulera en présence de la famille d'Olivier Vandecasteele, notamment ses deux sœurs. Déroulée à partir du 1er étage du beffroi de Tournai, symbole des libertés communales, cette bâche mesure 12 m de haut sur 4 mètres de large. Sur cet immense support, placé à deux pas de la grand-place de Tournai, le visage d'Olivier Vandecasteele et la mention "Emprisonné arbitrairement" seront imprimés. (Belga)