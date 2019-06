Anvers: voici ce qu'il reste d'une Tesla dont l'incendie a été difficilement maîtrisé à cause d'une réaction chimique

Une voiture de la marque Tesla a pris feu hier soir à Anvers. Un incident qui a nécessité l'intervention des pompiers. Ce matin, la voiture électrique trempe dans un bac d'eau afin de s'assurer que les batteries soient bien refroidies.

Carbonisée, la voiture a déjà passé plus de 24 heures dans un conteneur rempli d’eau, sur un parking du zoning d’Anvers. Un bain de refroidissement qui pour l’instant ne suffit pas à éteindre le feu. A 2 reprises hier, la voiture a été sortie des eaux et à 2 reprises, elle a pris feu.

Une situation particulière pour les pompiers, comme le détaille Mattias Detobel, instructeur national des pompiers pour les véhicules électriques : "Il s’agit en fait de stopper la réaction chimique qui a commencé à cause du feu. Et ça, c’est le grand défi, parce que trouver l’emplacement exact où la réaction chimique a lieu, c’est la grande difficulté pour nous et c’est la raison pour laquelle mettre le véhicule dans de l’eau est la meilleure technique."

Des agents de Tesla se relaient jour et nuit pour surveiller le site. Combien de temps faudra-t-il pour neutraliser la réaction en chaîne qui s’est manifestée lors du rechargement de la batterie ? Sans doute plusieurs jours, voire plusieurs semaines.

Interventions de ce type en hausse

Qu’il s’agit d’un feu ou d’une désincarcération, les incidents sur les voitures électriques nécessitent une intervention particulière de la part des pompiers.

"On remarque de plus en plus d’interventions liées à des ventes en croissance évidemment. Et on remarque en Belgique, au jour d’aujourd’hui, que cela arrive désormais quelques fois par mois, et qu’il y a des accidents graves ou moins graves avec de pareils véhicules", constate Mattias Detobel.

Depuis 2012, les hommes du feu sont formés aux interventions sur véhicules électriques, mais toutes les casernes du pays ne disposent pas de conteneurs pour les refroidissements.