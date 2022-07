"Je suis une grande fan de techno": la princesse Delphine fait une apparition surprise à Tomorrowland

Alors que le festival Tomorrowland s'achève progressivement au terme de trois week-ends, une invitée royale s'est glissée parmi les festivaliers : la princesse Delphine. En compagnie de son mari, elle s'est exclamée au micro de VTM Nieuws : "Je suis là pour danser."

Étonnant de la voir à Tomorrowland ?

Pas vraiment. “Quand mon mari et moi allons à une fête de famille ou à un événement où il y a de la danse, nous nous laissons aller. On s’amuse.", explique-t-elle. De plus, la princesse Delphine se décrit comme "une grande fan de techno". Pour rappel, elle avait participé à la dernière saison de Danse avec les Stars en Flandre. "Dans l'émission, j'ai pu choisir une danse et j'ai choisi de danser sur de la techno", a-t-elle ajouté lors d'un entretien avec la VRT. Tomorrowland est donc l'endroit rêvé pour elle.

La princesse Delphine n’est pas le premier membre de la famille royale belge à participer au festival. Le roi Philippe et la reine Mathilde ont également été sur place en 2017. Dans une presque similaire, l’été dernier, le prince Laurent s'était rendu au festival éco-responsable Paradise City.

Pour découvrir l'interview réalisée par nos confrères de VTM, c'est par ici.