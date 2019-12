Double surprise pour les enfants de l'hôpital Reine Fabiola: la reine Mathilde et Saint-Nicolas leur ont rendu visite

Saint-Nicolas n'a pas chômé aujourd'hui. Pour sa journée la plus dense de l'année, il est passé par l'hôpital des enfants Reine Fabiola à Bruxelles en milieu de matinée. Les enfants ont donc reçu la visite de Saint-Nicolas mais également celle de la reine Mathilde.

Elle a rendu visite à six enfants dans le service de dialyse. Et on a pu voir le sourire sur le visage des enfants mais aussi des parents qui ont discuté avec elle, et partager leur quotidien souvent compliqué.

La Reine a aussi pu découvrir les technologies de pointe de cet hôpital comme un robot chirurgical qui permet d'opérer avec une précision extrême notamment des bébés prématurés. Un outil unique en Belgique.

Puis la visite s'est terminée en beauté dans l'école intégrée à l'hôpital. 4.000 enfants y passent chaque année pour pouvoir continuer à suivre les cours malgré leur hospitalisation. Ils ont aussi reçu vous la visite du grand Saint-Nicolas donc c'était vraiment à une très belle double surprise pour ses enfants très courageux.