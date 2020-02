La tempête Dennis touchera la Belgique dimanche: à quoi faut-il s'attendre?

Après la tempête Ciara, de nouvelles rafales sont attendues sur notre pays ce dimanche. Elles pourraient atteindre localement les 80 à 100 km/h, confirme mardi David Dehenauw, météorologue pour l'IRM. Le service météo britannique a baptisé la potentielle tempête Dennis.

Concrètement, la tempête Dennis sera du même type que Ciara, qui s'est abattue la semaine dernière. Elle se formera dans l'océan Atlantique et devrait toucher l'Ecosse samedi avant d'atteindre la Belgique dans le courant de la journée de dimanche et/ou lundi. "Par rapport à Ciara, Dennis va se positionner beaucoup plus au nord des Îles britanniques donc ça va avoir un impact chez nous. On aura moins de vent', nous explique Emilie Dupuis.

Les rafales devraient donc être moins puissantes que durant la tempête Ciara. Après avoir déclenché le code orange la semaine dernière, l'IRM a cette fois-ci déclenché le code jaune.

Par précaution, les bois et forêts seront fermés. A l'heure actuelle, Brussels Airport n'envisage pas d'annuler des vols.

Voici les prévisions météo complètes:

Ce vendredi, le temps redeviendra sec partout et sera partiellement voir très nuageux avec des maxima compris entre 4 à 11 degrés, selon l'Institut royal météorologique (IRM).



Il y aura d'abord un peu de pluie en Ardenne, puis le temps sera sec partout avec une nébulosité souvent abondante. Toutefois quelques d'éclaircies seront possibles. Les maxima se situeront entre 4 degrés en Hautes Fagnes et 11 degrés localement dans l'ouest, sous un vent généralement modéré d'ouest, s'orientant au sud-ouest. Ce soir et cette nuit, le temps sera sec mais restera nuageux. En fin de nuit, il y aura un risque temporaire d'un peu de pluie surtout en région côtière, avec des minima seront compris entre 2 et 8 degrés.

Demain samedi, la nébulosité deviendra très abondante sur le nord-ouest du pays avec parfois un peu de pluie l'après-midi. Dans les autres régions, le temps restera sec avec un ciel partiellement nuageux et parfois quelques belles éclaircies sur le sud-est du pays. Temps doux avec des maxima de 8 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne à 13 degrés en Flandre.

Le vent de sud à sud-ouest se renforcera pour devenir assez fort, voir même fort dans la région côtière. Les rafales augmenteront également et pourront atteindre 60 à 70 km/h. Durant la nuit de samedi à dimanche, la nébulosité deviendra très abondante dans toutes les régions. La pluie se propagera sur l'ouest et le centre du pays, puis également sur les provinces de l'est en fin de nuit. Minima de 6 à 8 degrés en Ardenne et de 9 à 11 degrés dans les autres régions. Le vent de sud à sud-ouest sera assez fort puis parfois fort. Les rafales atteindront 70 à 90 km/h.

Dimanche, il fera généralement très nuageux avec d'abord quelques averses. Une zone de pluie assez active traversera ensuite le pays d'ouest en est l'après-midi et en soirée. Il fera très doux avec des maxima compris entre 12 et 16 degrés. Le vent de secteur sud-ouest se renforcera pour devenir fort et par endroits même très fort. Les rafales pourront atteindre 70 à 90 km/h, voire localement 100 km/h.