Élections à Herstal: PS et PTB trouvent un accord... mais ne dirigeront pas ensemble

Après trois réunions constructives menées dans un climat respectueux, et bien que les négociations aient mis en avant des convergences notamment dans les matières sociales, PS et PTB ont fait le constat lundi de l'impossibilité de gouverner ensemble la commune d'Herstal, ont annoncé de concert Frédéric Daerden et Nadia Moscufo, leader respectif de PS-H et du PTB.



Les deux partis étaient en discussion depuis le 15 octobre en vue de constituer une majorité de gauche. Fort de ses neuf sièges, le PTB s'était clairement positionné comme seconde force politique à Herstal. Cette progression de 10 points et de 5 sièges a permis au parti de participer aux discussions en vue de former une bipartite à Herstal où PS-H, avec ses 19 sièges sur 33, dispose pourtant de la majorité absolue.



Les discussions n'ont pas permis de rapprocher suffisamment les points de vue pour permettre la formation d'un même collège, ce qui aurait été une première en Wallonie. "Le PTB s'inscrira dans une opposition volontaire mais aussi constructive. Au cas par cas, il soutiendra les politiques menées dans les prochaines années qui seraient profitables au niveau social, démocratique ou écologique", annonce Nadia Moscufo. Au-delà du rapport entre majorité et opposition au niveau local, PS-H et PTB veilleront toutefois à se concerter face aux attaques d'autres niveaux de pouvoir qui aggravent les inégalités, qui entravent le pouvoir d'achat et qui limitent la capacité d'action au niveau local, ont par ailleurs assuré M. Daerden et Mme Moscufo.