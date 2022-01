Baromètre: jaune, orange ou rouge? Voici les indicateurs qui vont permettre de déterminer sa couleur

A partir du 27 janvier, un nouvel outil règlera une partie de notre quotidien. Il s'agit du très attendu baromètre Corona. Il comprend 3 couleurs: le jaune, l'orange et le rouge. On sait désormais à quel moment on pourrait passer d'une couleur à l'autre.

Le Comité de concertation a approuvé vendredi le baromètre corona, visant à donner plus de prévisibilité aux mesures sanitaires destinées à ralentir la propagation du coronavirus (Covid-19). Les mesures basées sur ce baromètre entreront en vigueur vendredi prochain, le 28 janvier, selon le code rouge. Celui-ci comporte trois codes, jaune, orange et rouge. À chaque code correspondent des mesures spécifiques.

Pour déterminer la couleur, le Comité de concertation s'intéressera à deux indicateurs : les admissions quotidiennes à l'hôpital et le nombre de patients en soins intensifs.

Le code jaune serait défini si l'on compte moins de 65 hospitalisations par jour et si le nombre de lits en soins intensifs est inférieur à 300. On parle d'une situation sous contrôle.

Le code orange serait déclenché si l'on comptabilise entre 65 à 149 hospitalisations quotidiennes et si le nombre de lits en soins intensifs est compris entre 300 et 500. On parle ici de pression accrue.

Le code rouge représente un risque de surcharge du système de santé avec plus de 150 admissions quotidiennes et plus de 500 lits occupés en soins intensifs.

Pas un pilote automatique

Lors de la conférence de presse qui a suivi le comité de concertation, ces chiffres n'ont pas été présentés. Car les ministres ont préféré mettre l'accent sur le caractère non automatique de ce baromètre. "Le baromètre n'est pas un pilote automatique. C'est une aide à la décision politique", a martelé Frank Vandenbroucke dans le RTL INFO 13h. Autrement dit, peu importe ces chiffres, c'est le comité de concertation qui prendra la décision finale.

Actuellement, si l'on se base sur les chiffres actuels, avec 364 patients aux soins intensifs, c'est le code orange qui correspond. Mais du côté des admissions quotidiennes, on est à 271. Ce chiffre entraîne le code rouge. À l'inverse, les autorités pourraient décider de passer rapidement en jaune même si les admissions sont nombreux.

En fait, ce baromètre est très flexible. les fameux chiffres définis par palier pourraient évoluer avec le temps. On pourrait même voir émerger un code vert dans les mois qui viennent. Une nouvelle évaluation de ces critères est prévu le 7 février.