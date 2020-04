Coronavirus en Belgique: comment bien porter son masque? (vidéo)

Vendredi dernier, lors du Conseil national de sécurité, Sophie Mme Wilmès a fait savoir que le port du masque en tissu par la population fera partie de la stratégie de déconfinement. Celui-ci ne sera toutefois pas imposé, mais "conseillé", notamment pour toutes les situations de la vie où les distances de sécurité peuvent difficilement être respectées (transports en commun, commerces, ...).

Ces masques en tous cas doivent être utilisés correctement, sans quoi, ils sont inutiles. Il y a toute une série de précautions à prendre:

Première règle: toujours se laver les mains avant d’installer son masque. C’est très important. Si vous portez un masque en tissu avec des lanières, on attache toujours d’abord la lanière du haut (voir vidéo ci-dessus) puis celle du bas pour bien ajuster le masque. C’est important qu’il n’y ait pas d’espace entre le masque et votre visage. Et cela vaut pour tous les types de masque.

Deuxième règle: le nez doit toujours être à l’intérieur du masque, de même que le menton. Toute cette zone doit être protégée.

Evitez de toucher la face avant du masque

Une fois que le masque est installé, on n’y touche plus. Toute la zone avant du masque - qu'elle soit de tissu ou de papier - doit être considérée comme contaminée. Pourquoi ? Parce que quand vous croisez des personnes, vous allez recevoir des petites gouttelettes en échangeant par exemple. Le virus peut donc se déposer sur l’avant du masque. Si jamais vous le touchez par mégarde, vous devez vous relaver les mains ou les désinfecter avec du gel. Pour enlever le masque, ne manipulez que les lanières ou les élastiques, puis mettez votre masque à laver à 60 degrés ou à bouillir dans une casserole. Ensuite, lavez-vous les mains.

> CORONAVIRUS en Belgique: toutes les infos

Quid des masques chirurgicaux?

Si vous avez un masque chirurgical, jetez-le après 4 heures d’utilisation maximum. Si vous portez un masque avec des élastiques, ne le mettez jamais sous votre menton, car vous respiriez alors toute la zone potentiellement contaminée du masque. En revanche, vous pouvez le décrocher, et le laisser pendre sur une oreille, le temps de boire par exemple. Dans tous les cas, ces masques retiennent vos postillons, vous protégez les autres mais ça ne vous empêche pas de respirer éventuellement le virus, c’est pour ça qu’il faut continuer à garder vos distances avec les autres, même avec un masque. Et respecter les gestes barrières tels que le lavage des mains.