Coronavirus en Belgique: le chef Pierre Fonteyne est décédé

©Facebook The Mastercooks of Belgium

Le chef Pierre Fonteyne est décédé mardi des suites du Covid-19, ont annoncé mercredi les Maîtres-cuisiniers de Belgique, dont il a été co-fondateur et ancien président. "Avec lui, le monde culinaire perd l'une de ses icônes encore actives", peut-on lire sur la page Facebook de l'organisation.



Les réactions pleuvent depuis mercredi matin sur la toile, les grands chefs d'aujourd'hui pleurant la disparition d'un "exemple", un "monument", un "ambassadeur", ... "Avec profond regret, nous devons dire au revoir à un bon ami, un exemple pour bon nombre de chefs et un véritable ambassadeur de la cuisine belge chez nous et à l'étranger. Au revoir l'ami Pierrot Fonteyne. Vos conseils, votre aide et votre soutien nous manqueront beaucoup", a écrit le chef des légumes Frank Fol.

"Pierre Fonteyne était un cuisinier exceptionnel et un vrai humaniste qui sera profondément regretté... Merci d'être vous et pour tous ces merveilleux souvenirs", a commenté pour sa part la maison "Comme chez soi"** sur le réseau social Facebook.

"Victime collatérale de l'inconscience des hommes. (...) Et pourtant il méritait tellement mieux. Et avait tant à partager encore avec ses jeunes auprès de qui on aimait le croiser, la veste étincelante, la mine ravie, la raie bien peignée et la gorge toujours ouverte à partager un houblon bien belge ou une vigne gouleyante", a pour sa part écrit Philippe Limbourg, l'ancien directeur du Gault&Millau Belgique.

Domicilié depuis plusieurs années à Knokke-Heist, Pierre Fonteyne a co-fondé les Maîtres-cuisiniers en 1980 aux côtés de Pierre Wynants, Claude Dupont, Jacques Deluc, Robert Vanduüren et Pierre Romeyer. Il en a également été le deuxième président, après avoir dirigé durant une vingtaine d'années les cuisines du restaurant "Bruegel" à Damme, anciennement doublé étoilé.

Encore très souvent sollicité pour faire partie de jurys de concours gastronomiques, le Carolo d'origine allait fêter ses 80 ans en septembre. C'est justement lors d'une récente compétition culinaire qu'il aurait été infecté et placé rapidement dans le coma pour une longue durée, précise Frank Fol.