La fin des gestes barrières et du port du masque provoquent un retour en force des virus comme la grippe et la gastro: "C’est la porte ouverte à la contamination"

Nous les avions presque oubliés pendant tous ces longs mois de Covid, les virus tels que la grippe ou la gastro sont de retour. Les médecins en témoignent depuis la fin des gestes barrières et du port du masque, le nombre de personnes contaminées a beaucoup augmenté.

Ce vendredi matin, il n'était pas facile de trouver un médecin qui pouvaient répondre à nos questions. La plupart sont en effet débordés, le nombre de rendez-vous a explosé ces derniers jours. Partout en Belgique, les maladies saisonnières font un retour en force en cette fin d'hiver et tout le monde est concerné. "On est plus dans le confinement maintenant, on n’est plus dans l’enseignement hybride ou confiné donc les gens se voient, se rencontrent, discutent entre eux… Et forcément, c’est la porte ouverte à la contamination de toutes les maladies infectieuses", note Luc Henry, médecin généraliste et président de l’association belge des syndicats médicaux.

En une semaine, le nombre de cas de grippe, par exemple, a doublé : 500.000 personnes en moyenne sont touchées chaque année par ce virus. Les chiffres actuels se rapprochent de ceux d'avant Covid. Dans la rue, le constat est clair : "Dans mon voisinage, mes voisins ont eu la gastro la semaine dernière. Et pour le moment, je pense que ça court un peu dans les écoles", indique un passant interrogé. "Moi je suis enseignante, donc je sais bien qu’il y a beaucoup d’absents à l’école en ce moment. Forcément, c’et un nid à microbes", dit une autre. "Retour de grippe, les petits-enfants qui sont de nouveau malades et papy et mamy qui sont appelés pour les soigner bien sûr. Fortes températures, laryngite, pharyngite… Tout ce qu’on a connu avant le Covid revient et ça, bas les masques…", constate une troisième.

Oui, la disparition du masque et de nombreuses mesures sanitaires jouent un rôle dans la propagation actuelle. Les médecins ont dû s'adapter au retour des maladies saisonnières : "Entre une grippe et un Covid, les symptômes sont fort similaires donc c'est difficile de faire la distinction rien que sur l'aspect clinique. Le test antigénique est donc parfois absolument nécessaire", insiste le président de l’association belge des syndicats médicaux.

La météo printanière des prochains jours devrait permettre de freiner la diffusion de nombreux virus.