Le personnel Lidl toujours en grève: voici la liste des magasins impactés ce vendredi

De nombreux magasins Lidl sont encore fermés ce vendredi, en raison du conflit social qui touche l'entreprise. La situation est comparable à celle de jeudi, et de mercredi, journées lors desquelles une centaine de succursales avaient été touchées par le mouvement de grève, selon la direction et le syndicat CNE.

Le mouvement contestataire ne faiblit pas: depuis mercredi, environ un tiers des magasins Lidl du pays sont fermés en raison d'un conflit social qui touche l'entreprise. Les syndicats et la direction de Lidl se retrouveront autour de la table lundi, confirme le porte-parole de l'entreprise Julien Wathieu qui assure "maintenir le dialogue social" avec le personnel. L'objectif de cette nouvelle concertation est d'aboutir à un accord concernant la charge de travail pour les employés.

Vers une grève généralisée ce samedi?

Ce vendredi, une centaine de magasins sont donc encore fermés à travers tout le pays. Des actions "spontanées" de la part du personnel "qui n'en peut plus" des conditions de travail, explique Stanny Hermans du syndicat CNE. Et afin de "garder la pression sur la direction" jusqu'aux négociations de lundi, les syndicats prévoient une action commune, ce samedi en fermant "l'entièreté des Lidl" du pays, soit environ 300 magasins. "Un geste significatif et une pression supplémentaire pour que la direction se rende compte", ajoute Stanny Hermans.

Les demandes du personnel

En grève depuis mercredi, que ce soit en Flandre, en Wallonie ou à Bruxelles, le personnel Lidl manifeste son mécontentement. Mais quelles sont leurs revendications? "Le personnel demande des meilleures conditions de travail, notamment plus de mains dans les magasins qui puissent les aider, et pas de manière sporadique", précise Stanny Hermans du CNE.

Pour le moment, face à la contestation qui dure depuis un moment déjà, "Lidl a engagé des intérimaires", explique Stanny Hermans. Une solution "de courte durée" qui "n'est pas d’une grande aide pour le personnel de chez Lidl" puisque les intérimaires "ne reçoivent pas les formations nécessaires".

Le personnel et les syndicats attendent donc "un signe de la direction, une solution structurelle de longue durée" qui amènerait à "une résolution concrète pour l’augmentation des heures", explique le CNE.

Magasins Lidl fermés ce vendredi (Wallonie et Bruxelles):

Voici une liste des magasins Lidl impactés par le mouvement de grève du personnel ce vendredi. ATTENTION, cette liste n'est pas complète, met en garde Stanny Hermans. D'autres magasins pourraient décider de fermer dans l'après-midi, explique-t-il. "Nous essayons de garder le même nombre de magasins fermés depuis mercredi soit une centaine". Voici donc la liste pour Bruxelles et la Wallonie, le syndicat n'ayant pas encore communiqué avec les représentants flamands :