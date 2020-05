Les infirmiers belges sont-ils plus ou moins bien payés que leurs collègues européens?

L'une des revendications du personnel soignant est une "revalorisation" de leur métier. Cela passe notamment par des augmentations de salaires. Combien gagnent les infirmiers en Belgique ? Sont-ils plus ou moins bien payés que leurs collègues européens ?

Chantal a 40 ans de carrière et son métier a beaucoup changé. Selon elle, il est devenu toujours plus difficile. "La charge de travail, le stress et les procédures impactent beaucoup", nous explique cette infirmière de nuit au CHU Sainte-Elisabeth de Namur.

Pour elle, augmenter les salaires serait une bonne idée. L'infirmière craint que les plus jeunes soient rapidement démotivées. "Elles viennent travailler en sachant que les conditions sont difficiles. Je pense que revaloriser les salaires sera nécessaire pour avoir du personnel motivé et en suffisance", souligne Chantal.

En Belgique, les infirmiers gagnent 54.230 euros par an en moyenne. C’est plus que la moyenne des 33 pays de l’OCDE établie à 44. 600 euros. C’est plus aussi qu’en Italie et qu’en France. Mais c’est moins qu’aux Pays-Bas et bien moins qu’au Luxembourg.

Urgence de réformer le système de santé

Pour Julien, infirmier en chef aux urgences de Warquignies, revaloriser le salaire n’est pas la priorité. "On n'a pas fait le métier d'infirmier pour avoir un salaire mirobolant sinon on n'aurait pas choisi ce métier-là", nous souffle-t-il.

Ce qu’il faut, dit-il, c’est plus de personnel car la qualité des soins se dégrade. "On est vraiment sur le fil. Parfois à donner des soins de façon dangereuse par rapport à la surcharge de travail, par rapport à des soins qui sont de plus en plus pointus, avec des dossiers informatisés qui prennent du temps et des collègues qui sont de plus en plus fatigués", assure l'infirmier en chef aux urgences Mons-Hainaut Warquignies.

Dans tous les cas, Chantal comme Julien sont d’accord sur l’urgence de réformer le système de santé.

Pour information, voici la rémunération des infirmiers dans quelques pays européens selon une étude publiée en 2019.

Belgique: 54.230 €

France: 38.653 €

Pays-Bas : 63.272 €

Luxembourg : 99.275 €

Italie : 40.107 €