Document exclusif sur la formation d'imams et profs de religion islamique: "Ce contenu s'appuie sur des idées et doctrines salafistes"

Notre journaliste Jean-Pierre Martin a pu obtenir un document confidentiel de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace (OCAM) sur la formation des imams et des professeurs de religion islamique en Belgique.

De ce document, il ressort que "l'enseignement de la religion musulmane de la section arabe du centre islamique et culturel de Belgique (CICB) n'est généralement en rien adapté au cadre de référence belge ou européen. Ce contenu s'appuie sur des idées et doctrines salafistes qui incitent au rejet de toute idée différente et des libertés et droits fondamentaux constitutionnels".

Par ailleurs, l'OCAM insiste sur le fait que "nombre de mosquées et centres islamiques en Belgique disposent toujours dans leurs bibliothèques et dans le cadre de leurs activités de formation de manuels et textes présentant un contenu problématique sur le plan du radicalisme, de la xénophobie et de l'antisémitisme".

L'OCAM précise toutefois "qu'une génération de jeunes imams et théologiens voit le jour, bien qu'elle soit encore limitée en nombre, qui entend limiter de manière consciente et proactive la religion et l'enseignement religieux dans la pensée contemporaine".

