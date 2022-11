Panier RTL info / Test Achats: l'inflation dans nos supermarchés accélère encore, voici les produits qui ont le plus augmenté en octobre

Depuis la rentrée 2022, RTL info et Test Achats s'engagent à suivre le pouvoir d'achat des Belges tous les mois. Nous suivons l'évolution des prix des produits qui constituent le caddie de base des Belges, et nous tentons par la suite d'en expliquer les causes et les conséquences. Pour y parvenir, il y a des chiffres concrets, comptabilisés au fil des mois et des années. On parle des prix d'environ 3.000 produits, dans les magasins Aldi, Carrefour, Colruyt, Cora, Delhaize, Lidl et Albert Heijn (présent en Flandre uniquement).

> Septembre 2022: augmentation annuelle de 13,2%, (re)découvrez notre analyse

En octobre, l'inflation constatée augmente encore

La situation du panier RTL info – Test Achats ne s'améliore pas, c'est le premier constat. De 13,2% en septembre, l'augmentation moyenne globale du prix des 3.000 produits analysés est passée en octobre à 15,31% (augmentation mesurée par rapport à octobre 2021). Une famille de deux personnes qui fait des courses 'normales' paie désormais chaque mois 477€ (c’était 468€ en septembre 2022, 414€ en octobre 2021).

De manière générale, les produits laitiers continuent leur croissance exponentielle. Ils sont 22% plus chers qu'il y a un an. La nourriture pour animaux grimpe en flèche: elle a pris 17% en un an. Même constat pour les produits d'entretien: vous payez en moyenne 16 % de plus qu'il y a un an. Par exemple, vous payez de plus en plus cher pour un nettoyant tout usage (+22 %), un nettoyant pour toilettes (+19 %) et un détergent liquide (+17 %). Quant aux produits de charcuterie, ils sont devenus 15 % plus chers en seulement un an.

Les 20 produits qui ont le plus augmenté en octobre 2022 (comparé octobre 2021):

Beurre aux herbes: +42.95%

Papier essuie-tout: +41.83%

Papier toilette: +41.38%

Papier aluminium: +39.42%

Beurre de cuisson: +37.25%

Spaghetti: +37.25%

Beurre de laiterie: +34.33%

Huile de friture: +34.04%

Concombre: +33.62%

Lait demi-écrémé: +32.53%

Poulet rôti: +32.19%

Moutarde: +31.47%

Film fraicheur: +31.05%

Saucisses: +29.87%

Gouda jeune: +29.66%

Mouchoirs en papier (en paquets): +27.43%

Café en pads: +26.30%

Crevettes grises: +24.83%

Fleurs: +24.15%

Mayonnaise: +23.13%

De l'autre côté du classement, il y a certains produits dont le prix baisse (ou augmente moins que les autres):