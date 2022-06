Salmonelle dans des produits Kinder: de nouvelles perquisitions dans l’usine Ferrero d’Arlon

Des perquisitions sont en cours à l'usine Ferrero d'Arlon, a confirmé la déléguée syndicale du syndicat chrétien, Sylviane Arnould. Un lien avait été établi entre des personnes tombées malades après avoir consommé divers produits en chocolat Kinder et cette usine, en avril dernier. Depuis, le site est à l'arrêt.

De nouvelles perquisitions sont menées dans l’usine Ferrero d’Arlon ce mercredi, avait rapporté auparavant Sudinfo. Toujours selon le groupe, plusieurs endroits de l'usine sont contrôlés par la police judiciaire.

Le syndicat CSC confirme donc la présence de plusieurs personnes sur le site. "Nous n'avons pas plus d'informations, mais on constate qu'il y a du mouvement", a précisé Sylviane Arnould. "Nous sommes en attente d'en savoir un petit peu plus, ainsi que l'impact que cela aura sur les travaux de remise en état."

62 cas de salmonellose liées à cette épidémie en Belgique

Au mois d'avril, un lien avait été établi entre des personnes tombées malades après avoir consommé divers produits en chocolat Kinder et l'usine Ferrero d'Arlon. Selon le dernier décompte du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), 266 cas confirmés et 58 probables ont été détectés dans 13 pays.

Rien qu'en Belgique, 62 cas de salmonellose sont liés à cette épidémie, avait communiqué à la mi-mai l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca). L'entreprise avait été contrainte à la fermeture, le 8 avril dernier, après cet accident bactérien qui touche plusieurs œufs et friandises en chocolat Kinder.

Une réouverture de l'usine repoussée

L'Afsca a rappelé la totalité des produits Kinder qui y sont fabriqués et a retiré à ce site son autorisation de production. À l'arrêt depuis le 8 avril, l'usine Ferrero d'Arlon devait reprendre du service dans le courant du mois de juin. Initialement prévue le 13 juin, la reprise avait été retardée de quelques jours, la direction ayant admis avoir besoin d'"un petit délai supplémentaire". Le redémarrage pourrait bien connaître un nouveau report à la suite des perquisitions effectuées depuis ce matin au sein de l'usine.