Votre question "Alertez-nous" sur le virus: un colis venu de Chine peut-il le transmettre?

L'épidémie du virus en Chine a provoqué la mise en quarantaine de millions de personnes dans le pays. Des centaines de cas se sont déclarés en Chine et dans d'autres pays du monde. Plusieurs personnes sont décédées après avoir contracté le virus.

Face à cette épidémie, vous êtes plusieurs à avoir appuyé sur le bouton orange Alertez-nous pour nous poser une question. "Les nombreux colis venant de Chine via e-commerces sont-ils dangereux pour l’Europe, par exemple? Ces virus sont-ils actifs en dehors d’un hôte comme le corps humain?", nous a par exemple demandé Alexis.

Aucun risque pour les colis venus de Chine

La question a retenu toute notre attention et notre présentateur Thomas De Bergeyck l'a posée à un spécialiste durant le RTL INFO 18H sur la radio Bel RTL. Emmanuel André était l'invité du journal. Il est microbiologiste, professeur de médecine à la KU Leuven et membre de l’équipe de référence sur les coronavirus. D'après lui, il n'y a aucun risque. "Non, absolument pas, à moins que vous ne vouliez importer des chauve-souris, il n'y a vraiment aucun souci", a répondu l'expert.

D'où vient le virus?

Emmanuel André a expliqué qu'il s'agissait d'un virus qui touchait à l'origine les animaux. "C'est un virus qu'on a découvert il y a quelques semaines. Il fait partie de la famille des coronavirus. Ce sont des virus qu'on retrouve principalement chez les animaux. Mais de temps en temps, et ces quinze dernières années c'est le troisième qui mute et devient infectieux pour l'homme: on a eu le SRAS, le MERS, et puis maintenant ce fameux virus 2019 qui vient de Wuhan", a expliqué Emmanuel André.

Le virus est proche de celui qui avait provoqué l'épidémie de Sras en 2002-2003. Elle avait fait 774 morts dans le monde (dont 349 en Chine continentale et 299 à Hong Kong) sur 8.096 cas, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

La Chine a partagé avec la communauté scientifique internationale le séquençage génomique du coronavirus, pour le moment intitulé "2019-nCoV".

Même si des débats sur l'origine exacte du virus agitent encore le monde scientifique, Emmanuel André a indiqué que "on sait que ce type de virus circule chez les chauve-souris et d'autres animaux, la cause probable [de transmission] est donc bien un contact rapproché entre des humains et des animaux qui étaient porteurs du virus".

Comment se propage-t-il?

Le spécialiste a également précisé le mode de transmission du virus en question. "Le contact initial entre le premier patient et l'animal, probablement qu'on ne le saura jamais. Mais la transmission interhumaine, qui est documentée à présent, se fait par la voie aérienne, donc par des gouttes de salive qui passent d'une personne à une autre. Donc avec des contacts rapprochés", a précisé Emmanuel André. Ces gouttes de salive peuvent être transmises lorsqu'on éternue, tousse ou lors de contacts intimes entre des personnes.