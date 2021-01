L'actrice Nathalie Delon est morte

Alain et Nathalie Delon le 25 août 1967-

L'actrice Nathalie Delon, qui avait notamment joué dans "Le Samouraï" de Jean-Pierre Melville avec son époux de l'époque, Alain Delon, est morte jeudi à Paris, à l'âge de 79 ans, a indiqué à l'AFP son fils, Anthony Delon.

"Ma mère est décédée ce matin à 11H00, à Paris, entourée de ses proches. Elle est morte d’un cancer rapide", a déclaré à l'AFP le fils de Nathalie et Alain Delon, Anthony.

Aux yeux du grand public, elle reste Jane, la partenaire d'Alain Delon dans "Le Samouraï" (1967), tiré du roman "The Ronin", de Goan McLeod.

Elle a tourné au total une trentaine de films dans des rôles secondaires jusqu'au début des années 1980, dont "L'Armée des ombres" (1969), également de Jean-Pierre Melville, "Docteur Justice" (1975), de Christian-Jaque, et "Une femme fidèle" (1976), de Roger Vadim.

Nathalie Delon passera ensuite derrière la caméra en réalisant "Ils appellent ça un accident" (1982) et "Sweet Lies" (1986), avec Treat Williams. Elle publiera ses souvenirs en 2006.

D'origine espagnole, elle est née Francine Canovas le 1er août 1941 à Oujda, au Maroc, alors sous protectorat français. Elle débarque à Paris en 1962 après avoir quitté son premier mari, Guy Barthélémy, un ancien appelé du contingent, dont elle a une fille.

La jeune femme aux yeux verts a 21 ans et tombe par hasard, dans une boîte de nuit de la capitale, sur Alain Delon, en pleine ascension et fiancé à Romy Schneider.

S'ensuit une passion clandestine avant que Delon ne quitte Romy pour l'épouser en août 1964 dans la plus stricte intimité. Le couple embarque aussitôt à bord du navire France pour une lune de miel et s'installe à Los Angeles, où elle accouche un mois plus tard de leur fils Anthony.

Le fantôme de Romy Schneider plane sur leur histoire d'amour: "Alain ne me parlait jamais d'elle mais je voyais, de temps en temps, une ombre de tristesse passer dans son regard", lâche-t-elle bien plus tard.

Très vite, l'atmosphère devient orageuse dans leur superbe villa des hauteurs de Hollywood et Nathalie Delon vit mal les conquêtes éphémères de son mari. "J'étais très naïve. Il était infidèle et moi pas", confiera-t-elle en 2001 sur le plateau de Thierry Ardisson.

Sur le plateau du "Samouraï", l'ambiance est épouvantable entre eux. En mai 1968, quand Alain Delon, monte une Union professionnelle des acteurs pour tenter de rivaliser avec la CGT, la coupe est pleine pour elle. "J'ai commencé à en avoir assez, je n'étais pas d'accord avec ses idées".

Le divorce est prononcé en février 1969. "Quand je l'ai quitté, j'ai tout laissé derrière moi, je suis partie avec mon fils et ma gouvernante, c'est tout", raconte-t-elle en 2018 à Paris Match. Tandis qu'Alain Delon refait sa vie avec Mireille Darc.

Le couple restera toutefois lié et leur fils Anthony postera fin décembre 2020 sur Instagram une photo de ses parents côte à côte.