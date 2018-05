Educode, un colloque international pour que les profs n'aient plus peur de l'informatique

(Belga) Un colloque international se tiendra à Bruxelles du 27 au 29 août prochains, dédié au numérique et à l'enseignement, ont annoncé ses organisateurs lundi. Educode veut "informer, former et susciter la réflexion des acteurs du monde de l'enseignement face aux évolutions d'un monde numérique".

Les enseignants et les étudiants ne sont pas suffisamment formés au numérique, constatent les organisateurs de ce colloque international. Sans maîtrise des nouvelles technologies, comment dès lors les utiliser en classe, avec des bénéfices pédagogiques? Partant de ce constat, Nicolas Pettiaux, enseignant à l'Ecole supérieure d'informatique de la Haute école Bruxelles-Brabant (HE2B), a initié ce colloque, dans le but de rassembler tous les acteurs du monde de l'enseignement afin qu'ils se rencontrent et échangent leurs expériences. Le but ne sera pas de les former concrètement à l'informatique mais plutôt de leur faire découvrir ce monde qui peut sembler mystérieux et qui effraie. "Si nous n'avions qu'un seul objectif, ce serait que les enseignants n'aient plus peur du numérique. Il est compréhensible d'avoir peur car cela va très vite: ce qu'on a appris hier semble déjà obsolète aujourd'hui", souligne M. Pettiaux. Le premier jour sera consacré à l'information, avec l'intervention de plusieurs orateurs internationaux. Il est ouvert à tous: professeurs, parents, étudiants, chercheurs ou quiconque s'intéresse à cette thématique. Un concert de l'Ensemble orchestral de Bruxelles et des chœurs Vox Anima, Mélopée et des petits chanteurs du collège Saint-Pierre clôturera cette journée, entièrement retransmise dans 63 pays dans le cadre de la célébration du 90e anniversaire du pacte de Paris, qui condamne l'utilisation de la guerre dans la résolution des conflits. La formation des enseignants sera au cœur du deuxième jour, avec des ateliers d'échanges et d'expérimentations. Les participants découvriront les bases de la programmation, pourront travailler sur les questions de sécurité et de protection de la vie privée... Le dernier jour sera dédié à la réflexion, plutôt destiné au monde académique et scientifique. Les inscriptions sont ouvertes sur le site educode.be. (Belga)