Que signifie ce rectangle jaune sur les photos de profil des réseaux sociaux?

Vous avez peut-être remarqué, au milieu des fils d'actualité des réseaux sociaux que vous consultez, que certaines personnes ont choisi d'appliquer un rectangle jaune sur leur photo de profil. Petite particularité: ce rectangle ne recouvre que 60% de la photo, comme le relèvent nos confrères de Sudpresse. Il s'agit une référence aux coupes budgétaires décidées par le nouveau gouvernement flamand et qui touchent les institutions culturelles. Dès 2020, les financements alloués à la production culturelle flamande seront réduits de 60%.



L'acteur belge Matthias Schoenaerts affiche lui aussi ce rectangle jaune sur Instagram. Il précise la raison dans un message rédigé en anglais: "Alors que la révolution technologique ne cesse de se propager comme un incendie, elle atteint clairement notre esprit et notre imagination. Plus nous avons accès à la réalité, plus nous tendons à devenir cyniques et abrutis. Au lieu de nourrir notre imagination et notre créativité, notre gouvernement a délibérément choisi de l'affamer, en réduisant les subsides de 60%. Où sont les leaders, avec une vision inspirante et une perspective pour l'humanité ? Nous avons principalement des fauteurs de troubles cyniques, des penseurs incompétents et des blanchisseurs d'argent. La vraie crise est celle du manque d'imagination et d'esprit de nos jours, et c'est pourquoi elle déclenchera aussi la prochaine révolution".



