Toutes vos données médicales sont désormais sur internet: "Nous pouvons être fiers"

La ministre fédérale de la Santé publique Maggie De Block (Open Vld) a lancé mardi Masanté, un nouveau portail unique donnant accès aux citoyens à toutes leurs données de santé, qu'elles soient médicales ou administratives. Le but est de mieux informer tout un chacun sur sa propre santé et permettre aux gens de jouer un rôle plus actif dans leurs soins.

Il existe déjà actuellement plusieurs plateformes permettant au patient de consulter ses données en ligne mais elles sont encore méconnues des citoyens, qui ne savent souvent pas vers quel outil se diriger, explique le SPF Santé publique. Une fois connecté sur le portail de Masanté, toute personne pourra désormais avoir un aperçu du type de données de santé disponibles en ligne et, en un seul clic, être renvoyée vers la bonne plateforme où elle pourra ensuite consulter ses données.



L'accès au site est entièrement sécurisé et s'effectue au moyen de la carte d'identité électronique ou de l'application mobile itsme.



La version actuelle du site est un point de départ, insiste-t-on au SPF Santé publique. Il va en effet progressivement évoluer et voir son contenu enrichi. Pour le moment, le citoyen peut ainsi y trouver des liens vers certaines données de santé, dont le résumé de son dossier chez le médecin généraliste, et des données venant des hôpitaux. "Nous sommes le deuxième pays après la Suède à lancer un tel outil. Nous pouvons en être fiers", s'est félicitée la ministre De Block.