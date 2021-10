Proximus et Unifiber accélèrent le déploiement de la fibre optique en Wallonie

(Belga) Le déploiement de la fibre optique va être accéléré en Wallonie, ont annoncé mercredi Proximus et Unifiber, co-entreprise créée par Proximus et Eurofiber. Quinze nouvelles communes devraient en bénéficier d'ici fin 2022.

Après Charleroi, Liège, Namur et Mons, où plus de 100.000 foyers sont dorénavant connectés à la fibre, Proximus a entamé son déploiement à La Louvière, Chapelle-lez-Herlaimont, Seraing et Soignies. Suivront Boussu, Colfontaine, Frameries, Ath, Nivelles, Braine-le-Comte et Tubize. Pour sa part, Unifiber, notamment en charge de zones moins densément peuplées, va implanter la fibre à Jodoigne, Huy, La Hulpe et Jemeppe-Sur-Sambre. Ces communes s'ajouteront donc d'ici fin 2022 à Waterloo, Morlanwelz et Saint-Ghislain, où la nouvelle technologie a déjà été déployée par Unifiber. (Belga)