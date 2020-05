Le déconfinement se poursuit en Espagne: les touristes pourront revenir en juillet

Ce samedi, le gouvernement espagnol a présenté les futures étapes du déconfinement dans le pays. Le championnat de football pourra reprendre la semaine du 8 juin. Quant aux touristes étrangers, ils pourront revenir à partir du mois de juillet "en conditions de sécurité", a indiqué le Premier ministre. Les arrivées étaient suspendues depuis la mise en place du confinement mi-mars. Plus de précisions devraient être relayées dans les minutes à venir.

Le pays a débuté son déconfinement il y a environ deux semaines avec l'étape 1. Celle-ci a impliqué la réouverture des terrasses de bars, hôtels et musées, ainsi que la réouverture progressive des petits commerces. Seuls les régions de Madrid et Barcelone, les plus durement touchées en Espagne, avait été exclues de la première étape. Ce n'est que ce lundi 25 mai qu'elles pourront débuter le déconfinement sur leur territoire.

Le coronavirus a sévèrement touché l'Espagne. Le pays comptabilise près de 30.000 décès jusqu'à présent, mais la méthode de calcul pourrait sous-évaluer le bilan. L'Espagne a prolongé jusqu'au 6 juin inclus l'état d'alerte qui permet de restreindre la circulation des personne pour lutter contre la pandémie.