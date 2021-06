Voici les conditions pour voyager actuellement en France avant la mise en place du certificat sanitaire européen

Les beaux jours sont là, et avec eux, la saison des voyages a repris. Mais période covid oblige, des mesures doivent être respectées pour se rendre en France, que l'on soit touriste ou expatrié français en Belgique. Et ce, même pour les personnes vaccinées. Du moins, en attendant la mise en place du certificat sanitaire européen prévue au 1er juillet.

"Je n’ai aucun moyen d’obtenir de réponse à ma question. Je dois partir à Bordeaux depuis Bruxelles du 11/06 au 14/06. Je suis vacciné des deux doses. Pour aller en France, faut-il malgré tout faire un test PCR et remplir un formulaire ?", s'interrogeait un citoyen via le bouton orange Alertez-nous. L'asbl "L'union des français de Belgique", a justement publié à destination de ses concitoyens la liste des conditions pour voyager en France. Fabien Ferasson de Quental, fondateur de l'asbl et rédacteur en chef du site "Lesfrancais.press" (NDLR, un média à destination des expatriés français) a répondu à nos questions.

En attendant la mise en place du certificat sanitaire européen, touristes et expatriés doivent s'aligner sur les modalités nationales. Que faut-il faire pour se rendre en France?

Toute personne de plus de 11 ans qui désire se rendre en France, qu'elle soit vaccinée ou non, doit réaliser un test PCR de moins de 72h. "Même pour les personnes vaccinées en Belgique, ça ne change rien", continue-t-il. Du moins, en attendant la mise en place du certificat sanitaire européen prévue au plus tard au 1er juillet et censé faciliter la reconnaissance vaccinale européenne.

A l'heure actuelle, "la vaccination n'est pas reconnue", assure-t-il. "Elle n'est donc pas valable si elle a été réalisée dans un pays différent de celui où l'on se rend", précise Fabien Ferasson de Quental. Autrement dit, si un expatrié français a reçu ses deux doses en France, sa vaccination ne sera pas reconnue en Belgique. Et inversement pour les Belges, leur vaccination n'est pour le moment pas reconnue en France.

Autre point important que souligne le fondateur de l'asbl: il est impératif de réaliser ses deux doses dans le même pays, autrement la vaccination ne sera reconnue nul part.

Une attestation sur l'honneur doit aussi être remplie pour toute personne de plus de 11 ans, et ce, quelque soit le mode de transport (avion, train, bus, voiture).

Quelles conditions pour le retour vers la Belgique avant la mise en place du certificat sanitaire européen?

Le retour vers la Belgique est aussi soumis à des conditions strictes, que l'on soit touriste ou expatrié français. A l'heure actuelle, les autorités sanitaires belges demandent à toute personne se rendant en Belgique, qu'elle y réside ou non, de remplir le Formulaire de Localisation du Passager (FLP ou PLF en anglais) au moins 48h avant le départ. Ce formulaire vous sera demandé au guichet de l'aéroport avant l'embarquement.

"Dans tous les cas, il faut obligatoirement remplir le Formulaire de Localisation des Passagers, même pour les vaccinés, tant que la personne reste plus de 48h en Belgique", détaille Fabien Ferasson de Quental. A ce jour, pour les personnes vaccinées en Belgique, la quarantaine n'est pas obligatoire. Mais, pour les non vaccinés, une quarantaine est exigée pour toute personne qui reviendrait d'une zone rouge. Un test au 1er et 7e jour de la quarantaine est aussi demandé, un code vous sera envoyé par sms pour bénéficier des tests gratuitement.

Une "date clé" à retenir: le 1er juillet. Qu'est ce qui changera réellement avec le certificat sanitaire européen?

Difficile de connaître exactement les modalités et conditions de voyage un mois à l'avance. Cependant, Fabien Ferasson de Quental a apporté quelques éclaircissements. "Il y a une date clé, celle du 1er juillet", correspondant à la mise en place du certificat sanitaire européen dans toute l'Europe, mais aussi à "des changements des conditions" de voyage.

Ce certificat "permettra de reconnaitre la vaccination partout en Europe", et facilitera ainsi les déplacements intra-européens. Il se déclinera sous forme de QR code et sera délivré par les autorités nationales comme, par exemple, les hôpitaux, les centres de test ou les autorités sanitaires. Il indiquera si son détenteur a été vacciné, a récemment reçu un résultat de test négatif ou s'il s’est rétabli du coronavirus au cours des 6 derniers mois.



Voici à quoi ressemblera le certificat sanitaire européen. © RTL Info

Mais concrètement, avec le certificat sanitaire européen, devra-t-on toujours remplir le Formulaire de Localisation du Passager? Devrons-nous toujours effectuer une quarantaine?

"Pour le moment, ce n'est pas clair. Il y aura des normes européennes mais elles sont en cours de discussion", estime Fabien Ferasson de Quental. Pour les non vaccinés, le test PCR sera exigé que l'on se rende en France ou en Belgique, explique-t-il. L'âge requis pour les tests PCR pourrait être modifié et serait ainsi abaissé de 11 à 6 ans pour les enfants. Et la quarantaine, elle, "devrait toujours avoir lieu, mais uniquement au retour d'une zone rouge foncé", mais cela reste encore à confirmer.

Par contre, "s'il y a vaccination, la personne est tranquille", assure-t-il. Elle n'aurait donc pas de test à fournir ni de quarantaine à l'arrivée. Tout cela reste encore à confirmer, le Parlement votera sur sa proposition lors de la session plénière du 7 au 10 juin.



Conditions pour voyager à partir du 1er juillet © Visuel de l'asbl "Union des Français de Belgique"