Hong Hong se prépare à l'arrivée d'un deuxième typhon en moins d'une semaine

Hong Kong se préparait mardi soir à l'arrivée d'un typhon accompagné de pluies diluviennes et de vents violents, pour la deuxième fois en moins d'une semaine.

A 09H00 GMT, la tempête tropicale Kompasu, qui vient du mot compas en japonais, se situait à 480 kilomètres au sud de la ville avec des vents allant jusqu'à 110 km/h.

L'observatoire de Hong Kong a émis un avis de tempête T8 - le troisième niveau le plus plus élevé - à 17h22 (0922 GMT), bien que le ciel soit toujours dégagé au-dessus du centre financier.

De nombreuses lignes de bus et liaisons par ferry ont été interrompues mais le métro de la ville continuait de circuler.

Les élèves ont été renvoyés chez eux à a mi-journée alors que de nombreuses sociétés ont autorisé leurs salariés à travailler depuis leur domicile.

Samedi, les prévisionnistes avaient également émis une alerte T8 à l'approche d'une autre tempête tropicale, appelée Lionrock.

L'épicentre de Lionrock est demeuré à des centaines de kilomètres au sud de Hong Kong et l'alerte T8 a duré 22 heures, la plus longue depuis 1978.

Quelque 460 mm de précipitations se sont en deux jours et de nombreux habitants ont été surpris par la violence de Lionrock, qui a commencé à frapper la ville vendredi avec des pluies diluviennes.

Une femme a été tuée vendredi matin lorsqu'un échafaudage en bambous d'une trentaine d'étages, installé sur l'une des nombreuses hautes tours de la ville, s'est effondré sous l'effet des vents violents.

L'observatoire de Hong Kong a été critiqué pour ne pas avoir émis un T8 plus tôt, mais les prévisionnistes ont affirmé que les vents n'avaient pas atteint la vitesse justifiant un tel niveau d'alerte.

L'Observatoire a déclaré que les tempêtes telles que Lionrock devenaient plus difficiles à prévoir et à modéliser, en partie à cause du changement climatique.

Mardi, les réseaux sociaux étaient envahis d'images de rayons de supermarchés vides, alors que les Hongkongais faisaient des provisions avant l'arrivée de Kompasu.