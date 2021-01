Coronavirus à Bruxelles: les huit centres de test sont ouverts tout le week-end

Le nouveau centre de test qui a ouvert ses portes samedi à la gare de Bruxelles-Midi. Les sept autres centres de test de la Région bruxelloise déjà existants sont désormais également ouverts tout le week-end afin de répondre au mieux à la demande de capacité de dépistage. L'annonce a été faite par la Commission communautaire commune (Cocom).

Depuis jeudi, toute personne qui est restée plus de deux jours dans une zone rouge à l'étranger doit se mettre en quarantaine. Les voyageurs doivent être testés immédiatement le jour de leur retour, ainsi que sept jours plus tard. À cette fin, il a été décidé d'étendre la capacité de tests existante à l'aéroport de Bruxelles et de développer de nouveaux centres à l'aéroport de Charleroi et à la gare de Bruxelles-Midi. "Il est fondamental que tous ceux qui reviennent de zone rouge se mettent en quarantaine et qu'ils se fassent tester à leur retour", insiste le ministre bruxellois de la Santé Alain Maron.

Le centre de test à Saint-Gilles est accessible sans rendez-vous

Le centre de test Covid supplémentaire, ouvert à l'initiative de la Cocom en étroite collaboration avec la SNCB et la Croix-Rouge de Belgique, est situé au 47b Avenue Fonsny à Saint-Gilles et est ouvert de 9h à 23h. Il peut accueillir 840 personnes par jour. Son objectif est de permettre aux voyageurs internationaux arrivant en train à la gare du Midi de se faire tester le plus rapidement possible.

Cette nouvelle infrastructure est accessible sans rendez-vous, au contraire des sept autres antennes ou villages de test de la Région déjà actifs (Pacheco, Albert, Merode, Heysel, Molenbeek, Schaerbeek et Anderlecht) et qui sont donc désormais ouverts tout le week-end.

Le test s'y effectue sur réservation via le site https://brussels.testcovid.be/fr/

Grâce à cela, la capacité de tests dans la capitale est maintenant de 70.000 unités par semaine dans les centres régionaux, en plus de celle des laboratoires privés.

COVID-19 en Belgique : où en est l'épidémie ce samedi 2 janvier?