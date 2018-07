Ixelles: 4 personnes arrêtées pour cette banderole anti-Trump

La police de Bruxelles Capitale Ixelles a arrêté administrativement mercredi matin quatre personnes qui ont déployé une banderole contre le président américain dans le tunnel Madou. La banderole portait un message sans équivoque à l'attention de Donald Trump: "Bombing for peace is like fucking for virginity".



Le président américain est à Bruxelles depuis mardi soir à l'occasion d'un sommet de l'Otan qui se déroule mercredi et jeudi au siège de l'Alliance.