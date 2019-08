La 139e Foire du midi se referme sur un bilan positif

(Belga) La 139e édition de la Foire du Midi se referme sur un bilan plus positif que l'année passée, selon l'estimation de Patrick de Corte, président de l'Union professionnelle des Forains bruxellois, communiqué dimanche soir. Environ 1,5 million de personnes s'y étaient rendues l'an dernier. Cette année, la Ville devraient communiquer des données précises basées sur la téléphonie. Il n'y a eu aucun incident notable.

La foire du Midi s'est ouverte le samedi 13 juillet dernier entre la Porte de Hal et la Porte d'Anderlecht. "Pour nous, c'est une bonne année", estime Patrick de Corte. "On n'a pas vraiment eu de mauvais temps. On n'a pas eu beaucoup de pluie sur ces 5 semaines. On pense avoir eu un peu plus de monde que l'année passée". Parmi les jours les plus forts, figure en premier lieu le week-end de la fête nationale des 20 et 21 juillet. Le dernier week-end est normalement aussi un jour faste. "Il a plu ce matin, mais ça s'est arrêté et le monde est arrivé cette après-midi", explique Patrick de Corte. "On va pouvoir finir en beauté". Pour la première fois, c'est une femme, la chanteuse Typh Barrow, qui a parrainé l'événement. Elle s'est notamment rendue à la journée des enfants malades le 6 août dernier. Ils étaient environ 130 cette année à bénéficier d'un accès gratuit aux attractions. Les forains espèrent pouvoir s'installer à nouveau l'année prochaine sur le boulevard reliant les portes de Hal et d'Anderlecht, zone qui sera concernée par les travaux du métro nord entre 2020 et 2023. La Ville de Bruxelles a déjà assuré, par l'intermédiaire de l'échevin des Affaires économiques Fabian Maingain, qu'elle essayerait de maintenir la foire dans le quartier du Midi. (Belga)