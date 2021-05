Chasse à l'homme en Flandre: la police diffuse un avis de recherche pour retrouver le militaire en fuite

La police fédérale diffuse mercredi, à la demande du parquet fédéral, un avis de recherche pour retrouver Jürgen Conings, âgé de 46 ans. Ce militaire est recherché depuis mardi après-midi, suspecté de vouloir s'en prendre au virologue Marc Van Ranst qu'il avait menacé par le passé.



Selon l'avis de recherche, Jürgen Conings, a quitté son domicile situé à Dilsen-Stokkem, dans le Limbourg, lundi, s'est rendu à son travail et ne s'est plus manifesté depuis. Sa voiture a été retrouvée mardi vers 18h00 dans un bois situé à proximité de la chaussée de Lanklaar.

Selon le porte-parole du parquet fédéral, des armes lourdes y ont été retrouvées. L'homme en fuite mesure environ 1m80 et est de corpulence musclée. Chauve, il porte des tatouages, notamment au-dessus du coude. Au moment de sa disparition, il portait un t-shirt foncé, de marque Timberland. L'individu pourrait être en possession d'armes à feu.

Originaire de Dilsem-Stokkem

La police déconseille d'aller à sa rencontre en cas d'identification et demande à être prévenue sans tarder. Quiconque aurait vu Jürgen Conings ou connaîtrait l'endroit où il se trouve est prié de contacter les enquêteurs via le numéro gratuit 0800/30.300 ou l'adresse mail avisderecherche@police.belgium.eu. Il est aussi demandé à Jürgen Conings de se rendre au plus vite au commissariat de police le plus proche.

Une chasse à l'homme a été lancée mardi après-midi, à la recherche de ce militaire de 46 ans. Menée par une zone de police locale, elle a été reprise par le parquet fédéral. Le militaire est originaire de Dilsem-Stokkem et figure sur la liste des terroristes et extrémistes de l'Ocam, l'organisme chargé de l'analyse de la menace terroriste, en raison de ses sympathies envers l'extrême droite.